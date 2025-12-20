В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве 25-летней россиянки в Дубае

Следственные органы ГСУ СКР по Санкт-Петербургу во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов установили и задержали 41-летнего гражданина РФ, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае. Об этом сообщили в СКР.

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года мужчина, преследуя потерпевшую, с которой ранее состоял в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов, из-за чего девушка скончалась. После этого обвиняемый покинул ОАЭ, а по возвращении в Санкт-Петербург был задержан.

В ближайшее время СКР направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Артемий Чулков