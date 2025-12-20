«Фонтанка»: россиянин убил стюардессу в Дубае и вернулся в Петербург для отправки на СВО

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в ОАЭ. По данным следствия, ранее фигурант состоял с ней в отношениях.

Как сообщили в СКР, 41-летний гражданин РФ совершил преступление в период с 17 по 18 декабря в отеле в Дубае. Жертве нанесли не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. По версии следствия, сразу после убийства 25-летней подруги подозреваемый вернулся в Россию, его задержали по прибытии в Петербург.

По данным Baza, убитая девушка работала стюардессой. «Фонтанка» сообщает, что у подозреваемого «за спиной был неудачный брак и судимость за наркотики». Источники издания утверждают, что причиной для ссор с новой возлюбленной стала ее работа: якобы девушка хотела работать на частных джетах, а мужчина ассоциировал эту работу с эскортом.

«Фонтанка» утверждает, что выслеживать девушку в Дубае подозреваемому помогал знакомый судебный пристав из Петербурга. Однако последний якобы не предполагал, что девушке грозит опасность, а когда узнал об убийстве, «был в ужасе». «Тем не менее, друзья вернулись в Россию, а предполагаемый убийца начал пробивать варианты отправки на СВО», — пишет «Фонтанка».