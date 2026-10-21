Рост с предчувствием провала
По итогам года продажи новых квартир в Петербурге могут снизиться на 25–30%
По данным Петростата, в августе 2026 года в Санкт-Петербурге ввели в строй 100,5 тыс. кв. м жилья, или 90,5% к показателю за аналогичный период 2025 года. К 1 октября в городе построили 987,4 тыс. кв. м жилья — на 40,4% ниже, чем год назад. В Ленобласти в сентябре сдали в строй 347,4 тыс. кв. м жилья, что на 21,2% ниже год к году. Девелоперы полагают, что на восстановление спроса и адаптацию рынка к новым условиям семейной ипотеки с 1 октября уйдет несколько месяцев, но надеются, что затяжного провала по продажам не произойдет.
В сентябре в городе сдали в эксплуатацию 2398 квартир — 99,1% к объему, построенному год назад. 12,8 тыс. кв. м было введено в сегменте ИЖС. В Ленинградской области в прошлом месяце введено 3,8 тыс. квартир, на 35% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. 268,6 тыс. кв. м было построено в частном секторе, что составляет 97,6% от прошлогоднего показателя. К 1 октября в 47 регионе введено 3 млн кв. м жилья — на 9,8% ниже год к году.
Опрошенные девелоперы признают, что по продажам сентябрь стал одним из лучших месяцев года, в том числе за счет переноса сделок будущих периодов. По подсчетам аналитиков «Главстрой Санкт-Петербург», в сентябре продажи жилья сегмента масс-маркет в Петербурге заметно выросли как в годовом, так и в месячном выражении. Количество реализованных квартир увеличилось на 50% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 47% относительно августа 2026-го. В пересчете на площадь динамика была несколько ниже: объем проданных квадратных метров вырос на 47% год к году и на 43% за месяц.
В Ленобласти, по информации Марии Орловой, коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в прошлом месяце было реализовано 116 тыс. кв. м жилья — на 28% больше, чем в августе, и на 58% — в годовом сравнении. «Однако речь идет не столько об ажиотажном спросе, сколько о перераспределении сделок между месяцами. Покупатели, которые планировали приобретение жилья до конца года, ускорили принятие решений, стремясь воспользоваться прежними условиями семейной ипотеки до вступления в силу изменений 1 октября»,— уточняет участник рынка.
Мария Башанова, коммерческий директор компании «Стоун», говорит, что часть покупателей может отложить сделку в ожидании снижения рыночных ставок, другие будут пересматривать бюджет покупки, выбирать более доступные локации или отдавать предпочтение квартирам меньшей площади. «На фоне ограниченного бюджета покупки это поддерживает интерес к областным проектам, особенно в локациях с хорошей транспортной доступностью и сформированной социальной инфраструктурой. Для семей такой выбор позволяет рассматривать квартиры большей площади без существенного увеличения бюджета»,— считает эксперт.
В октябре произошло ожидаемое охлаждение спроса, отмечает Александр Андрианов, первый заместитель генерального директора GloraX. «Говорить о масштабе снижения по первым неделям октября пока преждевременно: покупателям и банкам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Один из ключевых сдерживающих факторов — ограничение срока государственного субсидирования 15 годами. Программа предусматривает возможность взять кредит на больший срок с пересмотром ставки после окончания субсидии, но этот механизм пока внедрили далеко не все банки. Часть кредиторов ограничила срок кредита 15 годами, а это заметно увеличивает ежемесячный платеж и делает программу менее доступной для многих семей»,— констатирует девелопер.
Коммерческий директор LAR Development (входит в ГК «Запстрой») Евгений Бескровный не ожидает падения спроса на 30–50%, о котором говорят некоторые аналитики. «При этом количество сделок в октябре — декабре может оказаться на 25–30% ниже, чем в соответствующие месяцы прошлого года»,— дает он оценку.
Заметного роста количества отказов на ипотеку со стороны банков застройщики пока не фиксируют. Кирилл Сиволобов, основатель Bau City Development, утверждает, что говорить об изменении структуры сделок в процентном выражении пока рано: с начала октября прошло слишком мало времени. «Доля рассрочек и траншевой ипотеки у нас планомерно увеличивается с начала третьего квартала, и мы полагаем, что эта тенденция сохранится»,— думает девелопер.
К декабрю ожидается небольшой сезонный рост активности, но он точно не сравнится с прошлым годом, уверен господин Сиволобов. С ним согласен Алексей Бушуев, коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург», предполагающий, что по итогам четвертого квартала 2026 года спрос окажется ниже среднегодового уровня. «Рынку недвижимости предстоит адаптироваться к изменившимся условиям и найти новый баланс между спросом и предложением»,— объясняет эксперт.
По мнению госпожи Орловой, сегодня застройщикам достаточно двух-трех недель, чтобы перестроить программы, и во многом эта работа уже сделана. «Конечно, полностью компенсировать сентябрьский всплеск продаж в ближайшие месяцы вряд ли удастся. Но и затяжного провала мы не ожидаем: спрос никуда не исчез, часть покупателей просто взяла паузу, чтобы разобраться в новых условиях и выбрать подходящий вариант покупки»,— резюмирует игрок рынка.