Рост с предчувствием провала

По данным Петростата, в августе 2026 года в Санкт-Петербурге ввели в строй 100,5 тыс. кв. м жилья, или 90,5% к показателю за аналогичный период 2025 года. К 1 октября в городе построили 987,4 тыс. кв. м жилья — на 40,4% ниже, чем год назад. В Ленобласти в сентябре сдали в строй 347,4 тыс. кв. м жилья, что на 21,2% ниже год к году. Девелоперы полагают, что на восстановление спроса и адаптацию рынка к новым условиям семейной ипотеки с 1 октября уйдет несколько месяцев, но надеются, что затяжного провала по продажам не произойдет.