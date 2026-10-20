Турбазовый пакет

Спор, касающийся аренды 1,7 га на берегу озера Глубокого в Александровском округе, начался летом 2025 года. Тогда краевая прокуратура обратилась в арбитражный суд к индивидуальному предпринимателю Руслану Волику и местной администрации с требованием признать недействительным договор аренды от 16 октября 2024 года, а также применить последствия недействительности сделки. Согласно документу, господин Волик получил в аренду участок в 17,2 тыс. кв. м на 49 лет. Земля была предоставлена без торгов, поскольку к тому моменту там уже находилось здание гостиничного дома площадью чуть больше 100 кв. м. Прокуратура усмотрела в этом нарушение земельного законодательства. Суд первой инстанции согласился с позицией надзорного органа, который счел, что площадь спорного участка в 170 раз превысила необходимую для эксплуатации существующего объекта недвижимости. Он признал договор недействительным и обязал предпринимателя вернуть земельный участок местной администрации.