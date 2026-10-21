Соль обещают расходовать умереннее
Петербург сократит закупки противогололедных материалов после жалоб на зимнюю уборку
В Санкт-Петербурге намерены сократить объемы использования технической соли для борьбы с гололедом в предстоящем зимнем сезоне. Председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко признал, что прошлой зимой коммунальные службы допускали чрезмерное применение реагента, в том числе из-за неисправностей уборочной техники. К сезону 2026–2027 город планирует заготовить примерно на 20% меньше соли, чем годом ранее. Несмотря на неоднократные попытки изменить технологию зимней уборки, техническая соль остается основным противогололедным средством Петербурга.
О планах сократить использование соли Сергей Петриченко сообщил 20 октября на пресс-конференции «Интерфакса». По его словам, необходимые запасы противогололедных материалов уже сформированы, а дорожные и садово-парковые предприятия готовы к предстоящей зиме. Глава комитета признал, что в прошлом сезоне фиксировались случаи избыточного распределения соли. Причинами становились как неисправности автомобилей, так и необоснованное применение реагента работниками коммунальных служб.
«Мы неоднократно проводили с нашими сотрудниками работу на предмет недопущения чрезмерного использования соли. В этом году подобных фактов постараемся не допускать»,— заявил господин Петриченко.
На пресс-конференции председатель комитета назвал планируемый объем соли — 139 тыс. тонн против 168 тыс. тонн годом ранее. Помимо соли, на предстоящий сезон планировалось приобрести 81,9 тыс. тонн песка.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», к концу сентября предельная стоимость трех крупных закупок соли для петербургских дорог приблизилась к 0,9 млрд рублей. Впоследствии общая сумма четырех крупных процедур достигла 942,6 млн рублей. Крупнейший аукцион на 468,6 млн рублей проводило Центральное управление региональных дорог и благоустройства. Победителем стало ООО «Малахит». Еще один контракт на 220,75 млн рублей Северо-Западное управление региональных дорог и благоустройства заключило 13 октября с ООО «Абсолют-Логистика». Собственные закупки также проводили АО «Коломяжское» и АО «Автодор».
Отдельно соль приобретают районные жилищные агентства, отвечающие за содержание внутриквартальных территорий. Согласно данным закупочных процедур, в марте были объявлены два крупных аукциона на поставку противогололедного материала для районных учреждений с общей начальной стоимостью около 117,6 млн рублей. Один из них, на 69,1 млн рублей, предусматривал поставки сразу восьми районным жилищным агентствам. Еще одна закупка, на 48,5 млн рублей, рассчитана на 2026–2027 годы.
Несмотря на сокращение заготовок, город не намерен отказываться от традиционной технологии противогололедной обработки. По словам Сергея Петриченко, соль продолжат использовать на улично-дорожной сети по мере необходимости. На территориях зеленых насаждений химические реагенты применять не планируют — вместо них садово-парковые предприятия будут распределять гранитную крошку и отсев. К зиме подготовлены 1660 единиц дорожной техники и около 420 машин садово-парковых предприятий. С 1 ноября технику планируется перевести на зимний режим работы.
Использование технической соли остается одной из наиболее обсуждаемых проблем зимнего содержания Петербурга. Жители регулярно жалуются на повреждение обуви, загрязнение улиц и негативное воздействие реагентов на городскую среду. В Смольном объясняют выбор технической соли ее доступностью и эффективностью при частых переходах температуры через ноль. При этом объемы применения материала остаются значительными. За зимний сезон 2025/26 дорожные предприятия распределили 88,3 тыс. тонн чистой соли, 77,48 тыс. тонн пескосоляной смеси с 50-процентным содержанием соли, 7,78 тыс. тонн смеси с 10-процентным содержанием соли и 9,93 тыс. куб. м солевого раствора.
Ранее город уже предпринимал попытки сократить использование химических противогололедных средств. В 2016 году власти сделали ставку на механизированную уборку и пескосоляные смеси с небольшим содержанием соли, однако впоследствии вернулись к более активному использованию хлорида натрия. Эксперименты с многокомпонентным реагентом «Бионорд» также не привели к его широкому внедрению. В марте 2026 года комитет по благоустройству сообщил о недостаточной эффективности и высокой стоимости его применения. Производитель реагента с выводами чиновников не согласился, указывая на возможные нарушения технологии распределения материала.
Споры вызывает и экологическая безопасность противогололедной обработки. Комитет по благоустройству считает техническую соль относительно безопасным материалом и ссылается на результаты обследования почв на 124 городских участках. В то же время комитет по природопользованию ранее указывал, что комплексных исследований воздействия противогололедных материалов на городскую среду не проводилось. В ведомстве отмечали негативное влияние технической соли на почвы и деревья, в том числе риск возникновения так называемого солевого стресса у растений.
Весной вопрос об ограничении использования реагентов обсуждали и в Законодательном собрании Петербурга. Комиссия по экологии поддержала федеральную инициативу о запрете химических противогололедных средств на тротуарах, однако комиссия по городскому хозяйству выступила против. Депутаты, не поддержавшие законопроект, указывали на климатические особенности Петербурга и на необходимость обеспечивать безопасность пешеходов при гололеде.
Стоит отметить, что в начале октября следственные органы сообщили о задержании генерального директора АО «Коломяжское» и еще двух фигурантов по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, предприятию поставляли дорожную соль, не соответствовавшую установленным требованиям. Расследование еще продолжается.