Соль обещают расходовать умереннее

Ранее город уже предпринимал попытки сократить использование химических противогололедных средств. В 2016 году власти сделали ставку на механизированную уборку и пескосоляные смеси с небольшим содержанием соли, однако впоследствии вернулись к более активному использованию хлорида натрия. Эксперименты с многокомпонентным реагентом «Бионорд» также не привели к его широкому внедрению. В марте 2026 года комитет по благоустройству сообщил о недостаточной эффективности и высокой стоимости его применения. Производитель реагента с выводами чиновников не согласился, указывая на возможные нарушения технологии распределения материала.