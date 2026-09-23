Соленый миллиард

Администрация Санкт-Петербурга начала формировать запасы противогололедных материалов к предстоящей зиме. 21 сентября город объявил аукцион на 220,75 млн рублей для дорог Курортного и Кронштадтского районов. С учетом уже проведенных закупок Центрального управления дорог и АО «Коломяжское» предельная стоимость трех крупных процедур приближается к 0,9 млрд рублей. После предпринятых несколько лет назад экспериментов с сокращением использования соли, попытками заменить ее гранитной крошкой и «Бионордом», городские власти снова вернулись к традиционному реагенту — хлориду натрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперимент с минимальным использованием реагентов надолго не закрепился. К 2019 году объем закупаемой городом технической соли вновь приблизился к 100 тыс. тонн — уровню, сопоставимому с периодом до отказа от чистой соли

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Эксперимент с минимальным использованием реагентов надолго не закрепился. К 2019 году объем закупаемой городом технической соли вновь приблизился к 100 тыс. тонн — уровню, сопоставимому с периодом до отказа от чистой соли

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Комитет по государственному заказу объявил аукцион на поставку технической соли для дорог Курортного и Кронштадтского районов. Начальная цена контракта составляет 220,75 млн рублей. Заявка была размещена 21 сентября, поставлять соль предстоит на базы в Белоострове, Зеленогорске и Кронштадте. Прием заявок продлится до 29 сентября. Это уже как минимум третья крупная закупочная процедура к предстоящему сезону. В середине сентября подвели итоги аукциона СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства»: максимальная стоимость поставок молотой соли составляет 468,575 млн рублей. Победитель предложил цену 7433,14 рубля за тонну при начальной 7623,74 рубля. Соль предприятие сможет заказывать партиями до 1 июля 2027 года. Ранее собственную закупку провело АО «Коломяжское», которое отвечает за уборку улиц в Приморском и Выборгском районах. Начальная цена аукциона составляла 200 млн рублей. Совокупная предельная стоимость трех крупных процедур достигает примерно 889,3 млн рублей.

Город готовится не только запасать реагенты, но и вывозить выпавший снег. На прошлой неделе комитет по госзаказу объявил аукцион почти на 146 млн рублей на погрузку и вывоз снега из Московского, Фрунзенского и Невского районов. Подрядчик должен будет предоставлять погрузчики и самосвалы, а снег направлять на снегоплавильные и снегоприемные пункты «Водоканала».

Ставка Петербурга на обычную соль — результат нескольких смен подхода к зимней уборке. В 2016 году город, наоборот, резко сократил применение чистой соли. Основным способом борьбы со снегом объявили механическое прометание и вывоз, а опасные участки предлагалось обрабатывать пескосоляной смесью с содержанием соли всего 5–10%. В Смольном тогда говорили, что такой способ обходится дороже прежнего, но позволяет уменьшить использование реагентов. Обсуждалась и замена соли гранитной крошкой, однако ее массовому применению, как объясняли городские власти, мешала не приспособленная для нее система ливневой канализации.

Эксперимент с минимальным использованием реагентов надолго не закрепился. К 2019 году объем закупаемой городом технической соли вновь приблизился к 100 тыс. тонн — уровню, сопоставимому с периодом до отказа от чистой соли. При этом в Смольном тогда утверждали, что увеличение закупок связано в том числе с пополнением складских запасов и не означает пропорционального роста количества соли на улицах.

В последние годы власти, напротив, стали сокращать использование песка. Одной из причин называли весеннюю запыленность и большое количество смёта, который после зимы приходится собирать с улиц. Параллельно Петербург экспериментировал с многокомпонентным реагентом «Бионорд». Его предполагалось применять прежде всего на узких тротуарах и в других местах, куда сложно направить уборочную технику. В 2024 году комитет по благоустройству объявил отдельный эксперимент, в рамках которого средство стали испытывать не только на тротуарах, но и на проезжей части.

Эксперимент закончился спором между чиновниками и производителем. В марте 2026 года комитет по благоустройству сообщил, что «Бионорд» не дал заявленного технологического эффекта. В зависимости от погоды, указывали в ведомстве, расход реагента доходил до 120 г на квадратный метр, поверхность приходилось обрабатывать неоднократно, а высокая стоимость материала делала его использование экономически нецелесообразным. Основным противогололедным материалом Петербурга власти вновь называли техническую соль.

Уральский завод противогололедных материалов, выпускающий «Бионорд», выводы Смольного оспорил. В компании заявили, что доля средства составляла лишь около 1% от общего объема используемых в городе противогололедных материалов, поэтому оценивать по такому объему его эффективность в масштабах Петербурга некорректно. Расход в 120 г на квадратный метр производитель назвал признаком несоблюдения технологии распределения материала дорожными службами и заявил, что нормативный расход начинается от 20 г на квадратный метр. Завод предложил городу помощь с внедрением технологии.

По итогам зимы 2025/26 обычная соль оставалась основой городской противогололедной обработки. К концу февраля дорожники распределили 88,3 тыс. тонн чистой соли, 77,48 тыс. тонн пескосоляной смеси с 50-процентным содержанием соли, 7,78 тыс. тонн смеси с содержанием соли 10% и 9,93 тыс. кубометров солевого раствора. Одновременно город продолжал сокращать применение пескосоляных смесей в центральных районах.

Использование соли остается предметом споров. Весной экологическая комиссия Заксобрания Петербурга поддержала федеральную инициативу о запрете химических противогололедных реагентов на тротуарах, однако комиссия по городскому хозяйству выступила против. Там обращали внимание на частые для Петербурга переходы температуры через ноль и невозможность установить одинаковые правила зимнего содержания для регионов с разным климатом. Городские власти при этом настаивают, что соль остается наиболее доступным средством борьбы с гололедом. Вернется ли новый, не сильно изменившейся с прошлого созыва, состав ЗакСа к проблеме — пока непонятно.

Претензии к зимнему содержанию Петербурга касаются не только реагентов. После сильных снегопадов в начале января 2026 года городские службы получили поручение очистить 1,9 тыс. кварталов, территории более чем у 100 станций метро и около 5 тыс. крыш. Завершить часть работ к первоначальному сроку коммунальщики не смогли, и 13 января вице-губернатор Евгений Разумишкин продлил дедлайн до 15 января. С 31 декабря по 12 января в Петербурге выпало 60,5 см снега.

К следующей зиме Смольный рассматривает и изменение организации самой уборки. В частности, комитет по благоустройству изучает возможность временно запрещать парковку на отдельных участках платной зоны, чтобы туда могла проходить крупная уборочная техника. Сейчас заставленные автомобилями участки, по словам главы комитета Сергея Петриченко, приходится очищать вручную или малогабаритными машинами.

Полина Пучкова