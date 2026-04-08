Петербургские депутаты не смогли договориться о реагентах

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказалась поддержать федеральный законопроект о запрете химических противогололедных реагентов на тротуарах и других пешеходных зонах, тогда как неделей ранее комиссия по экологии высказалась за то, чтобы поддержать эту инициативу. В комитете по городскому хозяйству законопроект назвали популистским, указав на две проблемы: размытая формулировка, под которую попадают и соль, и песок, а также невозможность ввести единый для всех регионов подход из-за различий в климате. Депутаты считают, что регулирование этого вопроса должно быть отдано на уровень субъектов РФ. Применение реагентов в Петербурге же во многом оправданно, считают в ЗакСе.

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Жители Петербурга регулярно жалуются на избыточное использование соли, загрязнение улиц и повреждение обуви. При этом городские власти настаивают, что именно соль остается основным и наиболее доступным средством борьбы с гололедом

В конце февраля заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев внес в палату парламента проект поправок к закону «Об охране окружающей среды». Как следует из документа, парламентарий предлагает запретить химические реагенты на тротуарах, площадях и иных пешеходных территориях. В качестве альтернативы предлагается использовать материалы физического воздействия: песок, гравий и щебень.

Помимо этого, инициатива вводит требования ко всем этапам обращения с противогололедными материалами — от их производства и хранения до транспортировки и применения. В пояснительной записке указывается, что такие вещества при попадании в почву и водные системы могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Кроме того, автор инициативы указывает на вред реагентов для животных. В том числе для собачьих лап, которые ходят по химии в течение зимы. При этом, как отмечается в материалах к законопроекту, его реализация не потребует дополнительных бюджетных расходов.

В настоящий момент в состав ПГМ могут входить различные химические соединения, включая хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты и природные рассолы, понижающие температуру замерзания воды и ускоряющие таяние снежно-ледяных отложений.

Сама идея не является новой. Инициативы Олега Лебедева по ограничению или запрету реагентов на тротуарах вносились в Госдуму с конца 2010-х годов и обсуждались в 2020 году. Тогда они не получили поддержки на федеральном уровне.

В Законодательном собрании Петербурга федеральная инициатива вызвала разногласия. Если комиссия по экологии неделю назад поддержала запрет реагентов на тротуарах, то комиссия по городскому хозяйству высказалась против. Депутат Александр Ходосок назвал законопроект популистским. «Нельзя все регионы Российской Федерации приравнивать к одному знаменателю. В Сочи, Новосибирске, Геленджике, может быть, нет необходимости применять реагенты. Но возьмем мегаполисы, Санкт-Петербург, Мурманск, зимы на Дальнем Востоке. Когда идет переход через ноль (градусов), образуется наледь, мы от этого никуда не денемся»,— объяснил он позицию комиссии. Кроме того, парламентарий добавил, что реагенты обеспечивают безопасность пешеходов, страдающих от наледи на тротуарах.

Коллегу поддержал депутат Михаил Амосов. Он сообщил, что комиссия проголосовала «чуть ли не единогласно». И одной из главных претензий к проекту, по его словам, является тот факт, что в законопроекте не прописан запрет именно «химических реагентов». Вместо этого в документе предлагают ограничить использование «химических веществ». В то же время песок, соль и другие средства также являются химическими веществами, заявил господин Амосов, сославшись на недочет в формулировке.

«Идея регулировать этот вопрос на федеральном уровне в принципе правильная, но надо, чтобы федеральный законодатель отдал право регулирования на уровень субъектов»,— добавил депутат. Идею регулирования в целом депутаты поддерживают и с доводами «экологов» о вреде для окружающей среды, здоровья людей и животных соглашаются, но конкретный законопроект их не удовлетворил. Господин Ходосок также согласился с тем, что обсуждать законодательство в этой сфере в городе необходимо, а поле для урегулирование большое, однако смысла в поправках к закону он не видит.

Жители Петербурга регулярно жалуются на избыточное использование соли, загрязнение улиц и повреждение обуви. При этом городские власти настаивают, что именно соль остается основным и наиболее доступным средством борьбы с гололедом. Как рассказали в комитете по благоустройству, за прошедшую зиму в Петербурге распределено 88,3 тыс. тонн чистой соли, 77,48 тыс. тонн песко-соляной смеси с содержанием соли 50%, 7,78 тыс. тонн смеси с десятипроцентным содержанием соли, а также 9,93 тыс. куб. м солевого раствора. В Смольном настаивают, что применение соли не наносит вреда городской экологии.

Власти Петербурга последовательно выступают за применение соли, объясняя это задачами безопасности. По их данным, использование противогололедных материалов позволяет снижать уровень травматизма в зимний период. В то же время чиновники признают, что проблема «пересола» существует и во многом связана с человеческим фактором и нарушением норм применения. Вице-губернатор Евгений Разумишкин отметил, что применение реагентов является наиболее обсуждаемой темой в сфере ЖКХ. По его словам, город старается уменьшить использование соли: например, в этом году реагент старались не применять при температуре ниже –11°C. Однако данные комитета по благоустройству говорят об обратном: соль применяется все чаще, в отличие от песка.

Чиновники и сами признают, что проблема есть. Глава Фонда капремонта Леонид Вишневский подтвердил, что реагенты негативно воздействуют даже на штукатурный слой фасадов домов. А в Региональном центре общественного ЖКХ контроля ранее указывали, что засыпка реагентом происходит в период снегопадов, а поскольку осадки выпадают нерегулярно и в больших количествах, коммунальщикам приходится работать в «плавающем графике». В жилищном комитете, в свою очередь, заявили, что не получали от управляющих организаций и районных администраций достоверной информации о фактах повреждения фундаментов многоквартирных домов либо асфальтобетонных покрытий внутриквартальных проездов в результате воздействия на них солевых реагентов.

После завершения сбора отзывов регионов законопроект будет рассмотрен в Госдуме. В случае его принятия субъектам РФ и муниципалитетам предстоит пересмотреть подходы к зимнему содержанию пешеходной инфраструктуры. Позиции региональных парламентов и правительств не носят обязательного характера, однако учитываются при подготовке документа ко второму чтению.

Полина Пучкова