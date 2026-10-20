Оренбуржье приняло детей из ДНР

Дети размещены в профильных организациях региона: в Доме детства, детских домах Орска и Соль-Илецка, а также в школе-интернате села Покровка. В учреждениях для ребят созданы все необходимые условия — обеспечено безопасное проживание, организовано обучение, выстроена система воспитания и всесторонней социальной адаптации.