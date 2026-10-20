Оренбуржье приняло детей из ДНР
Регион разместил 27 ребят из Донецкой Народной Республики
Оренбургская область в сентябре приняла 27 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Донецкой Народной Республики. Перемещение ребят осуществлено в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина, а также на основании обращений Министерства просвещения РФ и главы ДНР.
Дети размещены в профильных организациях региона: в Доме детства, детских домах Орска и Соль-Илецка, а также в школе-интернате села Покровка. В учреждениях для ребят созданы все необходимые условия — обеспечено безопасное проживание, организовано обучение, выстроена система воспитания и всесторонней социальной адаптации.
За проявленную заботу и создание условий для развития детей министерство образования Оренбургской области удостоено Благодарственного письма Министерства просвещения Российской Федерации. Награду получила первый заместитель министра образования региона.