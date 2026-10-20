Баскетболистки «Надежды» уступили «Динамо» в матче Премьер-лиги

Старт матча получился вязким. Лишь после двух минут агрессивной борьбы счет открыла капитан «Надежды» Дарья Колосовская, попавшая из-за дуги. Вскоре москвичка Шабанова получила фол, и хозяйки вышли вперед на очко — Полина Кузнецова реализовала штрафной. Первый бросок за «Динамо» сделала экс-игрок «Надежды» Елизавета Комарова — двойка. На середине четверти на паркете появилась Мария Полоневич (Крыжановская) под новым номером 99: из команды она ушла весной после завершения сезона-2025/2026 в связи с окончанием трудового договора. Однако накануне стало известно о ее возвращении сразу вернулась после новости о том, что Анастасия Комарова пропускает сезон из-за травмы ноги. Ситуацию для желто-бордовых осложняло и то, что всю игру на скамейке были вынуждены сидеть Кристина Савкович и Анастасия Бадина.