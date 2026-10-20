Баскетболистки «Надежды» уступили «Динамо» в матче Премьер-лиги
«Надежда» уступила московскому «Динамо» в матче Премьер-лиги
Гостьи вырвались на 15 очков вперед хозяек паркета
Оренбургская «Надежда» 20 октября на домашнем паркете сыграла с московским «Динамо» в матче чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги. Встреча завершилась поражением хозяек со счетом 59:74.
Старт матча получился вязким. Лишь после двух минут агрессивной борьбы счет открыла капитан «Надежды» Дарья Колосовская, попавшая из-за дуги. Вскоре москвичка Шабанова получила фол, и хозяйки вышли вперед на очко — Полина Кузнецова реализовала штрафной. Первый бросок за «Динамо» сделала экс-игрок «Надежды» Елизавета Комарова — двойка. На середине четверти на паркете появилась Мария Полоневич (Крыжановская) под новым номером 99: из команды она ушла весной после завершения сезона-2025/2026 в связи с окончанием трудового договора. Однако накануне стало известно о ее возвращении сразу вернулась после новости о том, что Анастасия Комарова пропускает сезон из-за травмы ноги. Ситуацию для желто-бордовых осложняло и то, что всю игру на скамейке были вынуждены сидеть Кристина Савкович и Анастасия Бадина.
Переломным моментом стала концовка десятиминутки: «Динамо» значительно вырвалось вперед — 6:14. У оренбурженок не получалось реализовать множество бросков. На площадке появилась Алиса Бердышева, также выступающая за «Надежду-2», однако заветных очков команде так и не принесла. Четверть завершилась со счетом 8:18 в пользу москвичек.
После двухминутного перерыва оренбурженки попытались переломить ход игры. На первых секундах забила легионер Белла Насименто, которая в первой десятиминутке совершила 2/4 удачных штрафных бросков, почти сразу двойку добавила центровой Вера Кучина. Однако вскоре встреча прервалась на неприятный эпизод: Альбина Ражева и Мария Полоневич получили обоюдный фол после того, как вторая упала и ударилась головой, а Ражеву также наказали грубым фолом.
К середине второй четверти у «Надежды» появился шанс догнать счет — в какой-то момент на табло показалось 20:23, но москвички продолжали давить, и вскоре счет стал 20:30. Картина не улучшилась и после тайм-аута: «Динамо» по-прежнему лидировал, а оренбурженкам не удавалось забросить. На последних двух минутах Марии Полоневич наконец удалась долгожданная трешка — 23:32. Но на последней минуте Сабина Лапшина из «Динамо» совершила крайний бросок — трехочковый. Счет после первой половины игры составил 23:35.
После большого перерыва «Надежда» заметно прибавила и начала активнее забивать, однако сократить отставание никак не удавалось. На паркете активнее заработали Елена Мухина и Белла Насименто. Попытки догнать «Динамо» разбила разыгрывающий Елизавета Комарова, оформив красивую трешку. Вскоре Мария Полоневич получила два фола подряд и отправилась на скамейку, на замену ей вышла Полина Кузнецова. Четверть завершилась успешным броском Елены Мухиной, однако для хозяек она закончилась плачевно — 37:54.
Финальная десятиминутка продолжалась успехом «Динамо»: девушки с легкостью вырывали мяч из рук желто-бордовых, и «Надежда» тут же взяла тайм-аут. Матчи с московской командой для болельщиков часто выдавались нервными: в финальной серии прошлого сезона на последней игре понадобилось два овертайма, чтобы определить победителя. Правда, тогда желто-бордовым все же удалось вырваться. В концовке сегодняшней встречи активно забрасывала Белла Насименто, однако трешки легионера и ее коллеги Марии Полоневич никак не помогали догнать «Динамо» — москвички тут же подбирались под щит соперниц. Если в прошлой игре оренбурженки обыграли омский «Нефтяник» за счет штрафных бросков, то теперь заветные очки набрать не получилось.
Встреча завершилась со счетом 59:74. Самыми результативными игроками матча среди оренбургской команды стали Изабелла Насименто (16 очков, 2 передачи) Дарья Колосовская (12 очков, 5 подборов, 2 передачи) Вера Кучина (12 очков, 9 подборов, 3 передачи). Следующая игра в рамках ЧР пройдет 23 октября в СКК «Оренбуржье» с курским «Динамо».