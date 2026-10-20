Роспотребнадзор рекомендовал отменить детские мероприятия в трех городах Ямала

«Групповые очаги кишечной инфекции (5 и более случаев) в сентябре-октябре текущего года были зарегистрированы более чем в 15 образовательных учреждениях. Наибольшее количество групповых очагов было зарегистрировано на территориях Ноябрьска и Губкинского»,— говорится в документе.