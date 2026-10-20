Роспотребнадзор рекомендовал отменить детские мероприятия в трех городах Ямала
Роспотребнадзор рекомендовал отменить массовые мероприятия с участием детей на время школьных каникул в Ноябрьске, Губкинском и Новом Уренгое в связи с ростом заболеваемости кишечными инфекциями. Соответствующее постановление главный государственный санитарный врач Ямало-Ненецкого автономного округа Лариса Нечепуренко подписала 19 октября. Оно опубликовано на сайте ведомства.
«Групповые очаги кишечной инфекции (5 и более случаев) в сентябре-октябре текущего года были зарегистрированы более чем в 15 образовательных учреждениях. Наибольшее количество групповых очагов было зарегистрировано на территориях Ноябрьска и Губкинского»,— говорится в документе.
Помимо отмены массовых мероприятий, ведомство рекомендовало приостановить на время каникул работу учреждений дополнительного образования. В школах и детских садах, где фиксировали случаи кишечных инфекций, во время каникул рекомендовано провести заключительную дезинфекцию. Сотрудников пищеблоков, где регистрировались случаи заболевания, должны внепланово обследовать на носительство возбудителей кишечных инфекций.