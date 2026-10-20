При ремонте водовода насосных станций Гукова и Зверева нашли второй порыв
В Ростовской области при ремонте магистрального водовода между насосными станциями НС-3 и НС-4 обнаружили второй порыв. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
Ранее из-за аварийно-восстановительных работ приостановили подачу холодной воды в Гуково, Зверево и ряд населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов. Ограничения затронули поселки и хутора, получающие воду от насосных станций НС-3, НС-4 и НС-5. В частности, без централизованного водоснабжения остались жители хутора Волченского и хутора Малой Каменки, микрорайона Алмазного, поселка Первомайского, хутора Ясного, хутора Молаканского и станицы Замчалово. Прекращена также подача воды в Зверево и ряд населенных пунктов Красносулинского района. Насосная станция НС-6 продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая поселки шахт № 24 и № 26.
На поврежденном участке ведутся земляные работы. Специалисты разрабатывают котлован для безопасного доступа к трубопроводу. Завершить ремонт планируется к 03:00 21 октября. Для жителей организован подвоз питьевой воды по заявкам. График работы спецтехники формируется с учетом поступающих заявок.