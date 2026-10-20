При ремонте водовода насосных станций Гукова и Зверева нашли второй порыв

Ранее из-за аварийно-восстановительных работ приостановили подачу холодной воды в Гуково, Зверево и ряд населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов. Ограничения затронули поселки и хутора, получающие воду от насосных станций НС-3, НС-4 и НС-5. В частности, без централизованного водоснабжения остались жители хутора Волченского и хутора Малой Каменки, микрорайона Алмазного, поселка Первомайского, хутора Ясного, хутора Молаканского и станицы Замчалово. Прекращена также подача воды в Зверево и ряд населенных пунктов Красносулинского района. Насосная станция НС-6 продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая поселки шахт № 24 и № 26.