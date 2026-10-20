В прокат вышел документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова»

Появление Шнура в фильме не объяснить ничем, кроме желания привлечь типа молодую аудиторию. Павел Семенович, проснитесь. Шнур давно уже не писк моды, но выдавливает несколько многомудрых фраз. Дескать, Мамонов был отражением эпохи. Да, конечно, как и все мы. А еще он был «осколком империи» (как мы все) и «предвидел эпоху бессловесности и всего этого сраного тиктока». Сергей Владимирович, вы вообще о чем?