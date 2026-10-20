В прокат вышел документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова»
Скажем честно: «Четыре жизни» — никакой не фильм, а добротная телепередача со всеми плюсами и минусами. Отрывки из концертов, спектаклей и фильмов Мамонова и море говорящих голов. От прекрасных женщин, любивших этого бесноватого, но такого красивого в молодости декадента, «Веничку Ерофеева» от музыки, до Шнура.
Появление Шнура в фильме не объяснить ничем, кроме желания привлечь типа молодую аудиторию. Павел Семенович, проснитесь. Шнур давно уже не писк моды, но выдавливает несколько многомудрых фраз. Дескать, Мамонов был отражением эпохи. Да, конечно, как и все мы. А еще он был «осколком империи» (как мы все) и «предвидел эпоху бессловесности и всего этого сраного тиктока». Сергей Владимирович, вы вообще о чем?
Люди, близкие к Мамонову, не превосходят Шнура в конкретике. Огромным «явлением» его называет композитор Владимир Мартынов, «планетой» — музыкант Евгений Моргулис. Журналист Константин Ремчуков уверен, что Мамонов вывел современное искусство на новый уровень. А Юрий Орлов из группы «Николай Коперник» договаривается до того, что Мамонов «вскрывал пороки общества».