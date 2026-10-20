В Прикамье утверждены четыре новых инвестпроекта на сумму почти 2 млрд рублей
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Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус «приоритетных» четырем проектам. Как сообщил в канале MAX глава региона Дмитрий Махонин, они предусматривают строительство объектов деловой и досуговой среды, спортивной и придорожной инфраструктуры. Общий объем заявленных инвестиций составит 1,97 млрд руб.
Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» построит на ул. Уинской и Спешилова две АЗС.
ООО «СЗ «Оникс Пермь» реализует проект культурно-делового комплекса «Ветлан» на улице Революции. Объем инвестиций — 1 млрд руб., ввод объекта запланирован до конца 2032 года. Площадь комплекса составит около 8 тысяч кв. м. В нем разместятся интерактивный цифровой музей, гастрономическое пространство с авторскими кафе и ресторанами, офисы, коворкинг, а также бизнес-инкубатор. В качестве социальных инициатив застройщик планирует направить не менее 25 млн руб. на финансирование мероприятий социального характера.
ООО «Академия Спорта «Апекс» возведет физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Полазненской, 4а. Плановый объем инвестиций составит не менее 200 млн руб. Общая площадь комплекса достигнет порядка 4,6 тысяч кв. м. В его состав войдут восемь падел-кортов и административно-бытовой блок. Для посетителей также оборудуют парковку. Открытие комплекса и начало занятий намечены на 2030 год.
ООО «ИК «Проксима» построит многофункциональный центр на улице Николая Островского. Объем инвестиций составит не менее 250 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2031 года.