В Прикамье утверждены четыре новых инвестпроекта на сумму почти 2 млрд рублей

ООО «СЗ «Оникс Пермь» реализует проект культурно-делового комплекса «Ветлан» на улице Революции. Объем инвестиций — 1 млрд руб., ввод объекта запланирован до конца 2032 года. Площадь комплекса составит около 8 тысяч кв. м. В нем разместятся интерактивный цифровой музей, гастрономическое пространство с авторскими кафе и ресторанами, офисы, коворкинг, а также бизнес-инкубатор. В качестве социальных инициатив застройщик планирует направить не менее 25 млн руб. на финансирование мероприятий социального характера.