Доля женщин среди наркопациентов на Дону выросла с 8–9% до 13–14%

Врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области Александр Яковлев сообщил, что с начала года правоохранительные органы ликвидировали три подпольные нарколаборатории. Из них изъято 310 кг наркотиков, несколько тонн прекурсоров и оборудование для производства запрещённых веществ. Всего с начала года в регионе изъято более 400 кг готовых наркотиков.