Доля женщин среди наркопациентов на Дону выросла с 8–9% до 13–14%
В Ростовской области доля женщин среди пациентов с наркотической зависимостью выросла примерно с 8–9% до 13–14%. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» рассказала главный врач Ростовского областного наркологического диспансера Елена Малышко.
«Если раньше было один к десяти, один к двенадцати, то сейчас это один к шести, один к семи. То есть одна женщина — шесть мужчин», — рассказала госпожа Малышко.
По её словам, женщины чаще склонны к употреблению аптечных препаратов для снятия стресса и при депрессивных состояниях. При этом в регионе сокращается число пациентов, употребляющих опиоиды, а среди распространённых веществ остаются каннабис и синтетические стимуляторы.
Главврач также отметила: в области второй год подряд растёт число людей, обращающихся за помощью на ранних стадиях употребления — когда зависимость ещё не сформировалась. Тенденция сохранилась и по итогам девяти месяцев 2026 года.
Врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области Александр Яковлев сообщил, что с начала года правоохранительные органы ликвидировали три подпольные нарколаборатории. Из них изъято 310 кг наркотиков, несколько тонн прекурсоров и оборудование для производства запрещённых веществ. Всего с начала года в регионе изъято более 400 кг готовых наркотиков.