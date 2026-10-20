В Астрахани возобновляют работу заправки сети «Лукойл»
В Астрахани после длительного перерыва начали открываться заправки сети «Лукойл». На них по-прежнему действует лимит отпуска топлива — до 30 л в одни руки, сообщает «Астрахань.ру».
Станции «Лукойла» снова работают на ул. Рождественской, Николая Островского, Джона Рида, а также в Приволжье и микрорайоне Завода имени 30-летия Октября. При этом, по данным мобильного приложения «Лукойл», в основном на АЗС отпускают дизельное топливо. Бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 есть только на 2-3 станциях.
Ранее в Астрахани отменили систему заправки автомобилей по системе «чет — нечет». С 9 октября АЗС «Газпром» перешли на круглосуточный режим работы. По словам губернатора Игоря Бабушкина, ситуация с топливом стабилизировалась, ажиотажа больше нет. При этом ситуация с бензином в районах области оставалась напряженной.