В Астрахани возобновляют работу заправки сети «Лукойл»

Станции «Лукойла» снова работают на ул. Рождественской, Николая Островского, Джона Рида, а также в Приволжье и микрорайоне Завода имени 30-летия Октября. При этом, по данным мобильного приложения «Лукойл», в основном на АЗС отпускают дизельное топливо. Бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 есть только на 2-3 станциях.