Ярославский музей-заповедник получил «Музейный Олимп»
Ярославский музей-заповедник стал победителем всероссийского конкурса «Музейный Олимп» в номинации «Музейное событие». Награду получил проект «Преображая пространство», реализованный в августе 2025 года в рамках XXXIII фестиваля «Преображение». Об этом сообщает пресс-служба музея.
На конкурс поступило 178 заявок от музеев России. В лонг-лист вошли 90 проектов, в шорт-лист — 28. Очная защита финалистов прошла в Перми. В номинации «Музейное событие» за победу также боролись проекты из Кемерова, Москвы, Южно-Сахалинска и Красноярска.
В рамках проекта «Преображая пространство» сотрудники музея подготовили площадку перед церковью Иоанна Предтечи, где выступил Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр. Для фестиваля также сняли фильм о храме, организовали экскурсии и представили цифровой иконостас: изображения икон проецировали на белое полотно, закрывавшее пустые рамы старинного иконостаса. Завершился вечер фейерверком на берегу Которосли.
«Мы преобразили это пространство, превратив его в сцену, украсили храм и впервые восстановили иконостас с помощью мультимедийных технологий»,— рассказала директор Ярославского музея-заповедника Алла Хатюхина. По ее словам, проект был посвящен церкви Иоанна Предтечи, которая вскоре закрылась на реставрацию. Новый фестиваль «Преображение» музей планирует провести в 2029 году — у обновленного храма.
Всего на конкурсе определили победителей в семи номинациях. Среди лауреатов — музей-заповедник Василия Поленова, музей-заповедник «Царицыно» совместно с Кенозерским национальным парком, Архангельский краеведческий музей и Пермская государственная художественная галерея.