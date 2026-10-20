Ярославский музей-заповедник получил «Музейный Олимп»

«Мы преобразили это пространство, превратив его в сцену, украсили храм и впервые восстановили иконостас с помощью мультимедийных технологий»,— рассказала директор Ярославского музея-заповедника Алла Хатюхина. По ее словам, проект был посвящен церкви Иоанна Предтечи, которая вскоре закрылась на реставрацию. Новый фестиваль «Преображение» музей планирует провести в 2029 году — у обновленного храма.