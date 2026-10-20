Самарский дом крестьянина Боброва включен в реестр архитектурных памятников
Здание было построено в XIX веке.
Полукаменный дом на улице Чапаевской, 41Б, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области (ГИООКН) опубликован на портале правовой информации.
Историческое здание, возведенное в период с 1883 по 1898 год, ранее числилось в перечне выявленных памятников. Теперь для объекта утверждены не только границы территории, но и предмет охраны — это фиксирует перечень элементов, сохранность которых подлежит обязательному контролю.
Дом связан с именами крестьянина М. И. Боброва и мещанки А. Г. Букиной: именно они значились его владельцами в дореволюционный период. Включение здания в единый реестр позволяет усилить меры по его сохранению и регламентировать любые работы на объекте.