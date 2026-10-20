«У молодежи просто времени не остается»
В Нижегородской области сокращается количество подростков с наркозависимостью
Количество нижегородцев, состоящих на диспансерном наблюдении в наркологической службе, снизилось за год на 6,5% — до 5,5 тыс. человек по итогам трех кварталов 2026 года. Среди них только 24 несовершеннолетних, что ниже аналогичного показателя за прошлый год на 35%. На долю несовершеннолетних приходится лишь 2,5% наркопреступлений, что говорит о «вовлеченности молодежи в разные сферы жизни», отмечают в полиции.
За три квартала 2026 года нижегородские полицейские выявили 1,4 тыс. наркопреступлений, большая часть из них — 1,1 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. Оба показателя сократились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в ГУ МВД по Нижегородской области.
Раскрыть удалось 61% преступлений, сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Дмитрий Филатов. К уголовной ответственности полицейские привлекли 593 человека, 369 из них — по тяжким и особо тяжким преступлениям.
В составе организованных групп действовали 42 фигуранта — по этому показателю Нижегородская область оказалась на третьем месте среди регионов ПФО. Среди иностранцев по линии незаконного оборота наркотиков задержали 19 человек. В суд передано 16 уголовных дел в отношении 21 иностранца, в том числе четыре уголовных дела по 10 эпизодам в отношении восьми человек в составе ОПГ и пять уголовных дел на восемь эпизодов — в составе группы лиц по предварительному сговору.
За отчетный период полиция пресекла деятельность трех нарколабораторий, из которых изъяла почти 30 кг наркотиков и 127 кг прекурсоров для их изготовления. Общий вес изъятых в регионе наркотических средств, по словам Дмитрия Филатова, превысил 230 кг. Еще 100 кг находится на экспертизе.
Наркопритонов выявили пять, что на 54,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. «Не всегда понятно, в алкогольном или наркотическом состоянии находятся люди в притоне. Жители жалуются и вызывают нас. Приезжаем на место, а там спиртные напитки распивают», — рассказал полицейский.
Из 3,3 тыс. административных протоколов, которые полицейские оформили за три квартала, 63% были связаны с употреблением наркотиков. При этом количество человек, наблюдающихся в диспансере наркологической службы региона, снижается: по итогам девяти месяцев их было 5,5 тыс., что на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В том числе на диспансерном наблюдении состоят 24 несовершеннолетних — в прошлом году их было 37.
На долю несовершеннолетних приходится лишь 2,5% выявленных преступлений, отметил Дмитрий Филатов: 15 человек участвовали в 24 преступлениях. По мнению полковника полиции, такие показатели говорят о росте «вовлеченности молодежи в различные сферы жизни региона»: «Строится большое количество спортивных сооружений, наши подростки активно занимаются наукой. У них просто не остается времени на употребление наркотиков».
За три квартала 2026 года полицейские выявили и направили в Роскомнадзор 5,1 тыс. адресов интернет-магазинов для включения их в Единый реестр сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию. Отметив стабильную бдительность нижегородцев, Дмитрий Филатов призвал и впредь сразу звонить в правоохранительные органы при виде «закладчиков».