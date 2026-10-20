«У молодежи просто времени не остается»

Из 3,3 тыс. административных протоколов, которые полицейские оформили за три квартала, 63% были связаны с употреблением наркотиков. При этом количество человек, наблюдающихся в диспансере наркологической службы региона, снижается: по итогам девяти месяцев их было 5,5 тыс., что на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В том числе на диспансерном наблюдении состоят 24 несовершеннолетних — в прошлом году их было 37.