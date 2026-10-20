В Ростове запустили сеть 5G на частотах LTE
В Ростове-на-Дону запустили новый стандарт связи пятого поколения в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Как сообщили в пресс-службе филиала МТС в Ростовской области, столица Южного федерального вошла в число первых городов России, в которых начала работать сеть 5G.
Ранее государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G на частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.
Как отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, сейчас сеть работает в режиме технологической нейтральности, но в ближайшей перспективе соединение будет развернуто на отдельных частотах — 4,9 ГГц, что даст абонентам кратный рост скоростей. «В Ростове-на-Дону наше 5G покрытие охватывает площадь от промышленных территорий до прогулочных зон и крупной жилой застройки. Это позволяет говорить о 5G еще и как о базе для цифровых сервисов разного масштаба. Например, уже бизнес может опробовать на новой скорости автоматизацию производственных процессов, а городские службы — решения для благоустройства»,— прокомментировал господин Марьясов.
В Ростове-на-Дону сеть 5G МТС доступна в центральном парке в парке им. М. Горького, в районе Национального медицинского исследовательского центра онкологии, в Первомайском районе на улице Троллейбусной, а также в Западном жилом массиве — на пересечении улиц Зорге и 339й Стрелковой Дивизии.