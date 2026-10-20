В Ростове запустили сеть 5G на частотах LTE

Как отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, сейчас сеть работает в режиме технологической нейтральности, но в ближайшей перспективе соединение будет развернуто на отдельных частотах — 4,9 ГГц, что даст абонентам кратный рост скоростей. «В Ростове-на-Дону наше 5G покрытие охватывает площадь от промышленных территорий до прогулочных зон и крупной жилой застройки. Это позволяет говорить о 5G еще и как о базе для цифровых сервисов разного масштаба. Например, уже бизнес может опробовать на новой скорости автоматизацию производственных процессов, а городские службы — решения для благоустройства»,— прокомментировал господин Марьясов.