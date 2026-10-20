На Дону требованиям соответствуют 95% проверенных партий семян озимых
Донские специалисты проверили 632 партии семян озимых культур общим весом 39,4 тыс. т, поступивших из хозяйств Ростовской области и Луганской Народной Республики. По состоянию на середину октября 95% исследованных партий соответствовали требованиям Минсельхоза России. Об этом сообщает пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
С июля в лаборатории провели 11,5 тыс. испытаний посевных качеств семян и на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО). Основной объем исследований пришелся на озимую пшеницу — 38,3 тыс. т. Специалисты также проверили 570 т тритикале и 530 т озимого рапса. По данным центра, всхожесть семян составляет не менее 98%, а масса тысячи семян в этом году достигает 40 граммов и более.
При этом в 39 партиях общим весом 1,4 тыс. т выявили несоответствия по чистоте и содержанию семян других растений, в том числе сорных. Это 3,6% от общего проверенного объема. В рамках проверки на наличие ГМО исследовали 90 партий зерновых культур и рапса. Генетически модифицированные организмы не обнаружены.
В филиале отметили, что качество семян озимых в 2026 году выше, чем годом ранее.