На Дону требованиям соответствуют 95% проверенных партий семян озимых

С июля в лаборатории провели 11,5 тыс. испытаний посевных качеств семян и на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО). Основной объем исследований пришелся на озимую пшеницу — 38,3 тыс. т. Специалисты также проверили 570 т тритикале и 530 т озимого рапса. По данным центра, всхожесть семян составляет не менее 98%, а масса тысячи семян в этом году достигает 40 граммов и более.