Интерес к подержанным электромобилям и гибридам в Петербурге вырос на 62%

По данным «Авито Авто», по всей России количество объявлений о продаже подержанных электромобилей и гибридов в III квартале увеличилось на 21% год к году. Согласно исследованию платформы, 45% опрошенных рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида: 20% уже задумываются о такой покупке, еще 25% допускают ее в будущем.