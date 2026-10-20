Интерес к подержанным электромобилям и гибридам в Петербурге вырос на 62%
В Петербурге интерес к электромобилям и гибридам с пробегом в III квартале 2026 года вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобиля в этой категории составила 4,5 млн руб., сообщили «Ъ-Северо-Западу» в «Авито Авто».
Самыми популярными моделями стали китайские Voyah Free со средней ценой 3,9 млн руб., Li Auto L7 за 6,4 млн руб. и Zeekr 001 за 5,9 млн руб. Среди японских автомобилей в число лидеров вошли Toyota Prius, которую в среднем предлагали за 976 тыс. руб., и Nissan Leaf за 1,1 млн руб. В сегменте российских машин выделилась Evolute i-PRO стоимостью около 1,3 млн руб., а среди американских — Tesla Model 3 за 3,4 млн руб.
В целом среди марок лидировали Li Auto, Toyota и Voyah. В пятерку также вошли Zeekr с долей 8,6% и Tesla с 6,1%.
Одновременно некоторые автомобили стали дешевле. За год сильнее всего снизилась средняя стоимость подержанных Porsche — на 8,1%, до 9,5 млн руб., и Tank — на 7,6%, до 5 млн руб. Среди японских моделей Toyota Prius подешевела на 5,4%, до 976 тыс. руб., а Toyota C-HR — на 4,1%, до 2,1 млн руб.
По данным «Авито Авто», по всей России количество объявлений о продаже подержанных электромобилей и гибридов в III квартале увеличилось на 21% год к году. Согласно исследованию платформы, 45% опрошенных рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида: 20% уже задумываются о такой покупке, еще 25% допускают ее в будущем.