В Татарстане пешим курьерам в среднем предлагают 6,2 тысячи рублей за смену
В Татарстане в III квартале этого года среднее предложение оплаты пешим курьерам превысило 6,2 тыс. руб. за смену. Это больше, чем заработок курьеров с транспортом, следует из данных «Авито Подработки».
Курьерам на самокатах предлагали в среднем 6 174 руб. за смену, на велосипедах — 6 171 руб.
В целом в России в III квартале этого года среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило 5,5 тыс. руб. за смену. Курьерам же предлагали на 10–11% больше.