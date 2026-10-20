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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане пешим курьерам в среднем предлагают 6,2 тысячи рублей за смену

В Татарстане в III квартале этого года среднее предложение оплаты пешим курьерам превысило 6,2 тыс. руб. за смену. Это больше, чем заработок курьеров с транспортом, следует из данных «Авито Подработки».
В Татарстане пешим курьерам в среднем предлагают 6,2 тысячи рублей за смену

В Татарстане пешим курьерам в среднем предлагают 6,2 тысячи рублей за смену

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

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Курьерам на самокатах предлагали в среднем 6 174 руб. за смену, на велосипедах — 6 171 руб.
В целом в России в III квартале этого года среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило 5,5 тыс. руб. за смену. Курьерам же предлагали на 10–11% больше.
Анна Кайдалова