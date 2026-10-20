Самарская область в числе регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития
Самарская область занимает шестое место в ежегодном рейтинге по уровню научно-технологического развития, подготовленном экспертами РИА Рейтинг. Об этом сообщает минэкономразвития региона.
Рейтинг складывается из баллов по 19 показателям, объединенным в четыре группы: человеческие ресурсы, материально-техническая база, масштаб научно-технологической деятельности, эффективность научно-технологической деятельности.
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» занимает третье место в группе с высоким уровнем инвестиционной привлекательности в XII Национальном рейтинге технопарков России. Инженерная школа Самарского политеха в сфере ОПК получила этот статус в прошлом году, а инженерная школа ПГУТИ — в сентябре 2026 года. СамГТУ получит в 2027–2028 годах более 250 млн руб. на создание центра.