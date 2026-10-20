Самарская область в числе регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» занимает третье место в группе с высоким уровнем инвестиционной привлекательности в XII Национальном рейтинге технопарков России. Инженерная школа Самарского политеха в сфере ОПК получила этот статус в прошлом году, а инженерная школа ПГУТИ — в сентябре 2026 года. СамГТУ получит в 2027–2028 годах более 250 млн руб. на создание центра.