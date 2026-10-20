Хищение 104 млн рублей выявили при газификации севера Нижегородской области
Сотрудников нескольких субподрядных организаций обвиняют в мошенничестве, а инженера службы строительного контроля ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — в получении взятки при газификации северных районов Нижегородской области, проводимой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В отношении фигурантов возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в региональном УФСБ.
Задержанным инкриминируют хищение в 2024-2025 годах 104 млн руб., выделенных на утилизацию отходов при строительстве магистрального газопровода и газораспределительной станции. Как полагает следствие, они представили подложные акты о вывозе отходов.
Сотрудника «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обвиняют в подписании фиктивных актов за взятку в размере 500 тыс. руб.
Инженер и двое субподрядчиков отправлены под домашний арест, еще четверо обвиняемых — в СИЗО.