Хищение 104 млн рублей выявили при газификации севера Нижегородской области

Сотрудников нескольких субподрядных организаций обвиняют в мошенничестве, а инженера службы строительного контроля ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — в получении взятки при газификации северных районов Нижегородской области, проводимой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В отношении фигурантов возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в региональном УФСБ.