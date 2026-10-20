За восемь месяцев на Кубани продали более 16 миллионов упаковок обезболивающих
За восемь месяцев 2026 года жители Краснодарского края приобрели в аптеках 16,2 млн упаковок обезболивающих на 4,7 млрд руб., подсчитали для «Ъ-Кубань» в DSM Group, маркетинговом агентстве, специализирующемся на исследовании фармацевтического рынка. В денежном выражении продажи выросли на 8% год к году, в натуральном — напротив, снизились на 1,3%.
К обезболивающим препаратам широкого действия обычно относят анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
На НПВП пришлось почти 8 млн упаковок на 2,9 млрд руб. В деньгах продажи выросли на 11,5% год к году, в упаковках — на 5,5%. Лидером продаж стал «Нурофен» с долей 10,6% в денежном выражении. В пятерку наиболее популярных препаратов также вошли «Нимесил» (7,9%), нимесулид (6%), ибупрофен (5,1%) и мелоксикам (3,5%).
На анальгетики-антипиретики пришлось 8,4 млн упаковок почти на 1,8 млрд руб. В деньгах продажи увеличились на 3% год к году, в упаковках — снизились на 7%. Наибольшую долю продаж занял «Терафлю» (13,9%). Далее следуют «Пенталгин» (11,5%), «Цитрамон» (8,4%), «Спазмалгон» (5,9%) и парацетамол (3,6%).
Анестезиолог-реаниматолог клиники «РЖД-Медицина» в Краснодаре Александр Галиус полагает, что положительная динамика прежде всего связана с ростом цен на лекарства. «Люди стали тратить на обезболивающие препараты больше, а покупать их немного меньше. Также влияет выбор препаратов — кто-то предпочитает более современные и дорогие средства, а кто-то ищет доступные аналоги»,— добавляет он.
При этом эксперт обращает внимание на улучшение качества медицинской помощи. «Современные методы лечения, более эффективное обезболивание во время операций и после них позволяют лучше контролировать боль и снижать риск перехода острой боли в хроническую. В результате у части пациентов может уменьшаться потребность в длительном приеме обезболивающих препаратов»,— говорит господин Галиус, добавляя, что делать однозначные выводы только на основании аптечных продаж нельзя.