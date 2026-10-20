За восемь месяцев на Кубани продали более 16 миллионов упаковок обезболивающих

При этом эксперт обращает внимание на улучшение качества медицинской помощи. «Современные методы лечения, более эффективное обезболивание во время операций и после них позволяют лучше контролировать боль и снижать риск перехода острой боли в хроническую. В результате у части пациентов может уменьшаться потребность в длительном приеме обезболивающих препаратов»,— говорит господин Галиус, добавляя, что делать однозначные выводы только на основании аптечных продаж нельзя.