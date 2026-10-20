В Самарской области утвердили размер прожиточного минимума на 2027 год
Установлены новые показатели для различных социально-демографических групп населения региона
Правительство Самарской области определило величину прожиточного минимума на 2027 год. Согласно постановлению, подписанному первым заместителем губернатора — председателем правительства региона, на душу населения установлен показатель в размере 19 013 рублей. Документ опубликован на портале правовой информации.
Для трудоспособного населения Самарской области величина прожиточного минимума составит 20 724 рубля, для пенсионеров — 16 351 рубль, а для детей — 18 443 рубля.
Новые показатели будут применяться для расчета социальных выплат, пособий и других мер государственной поддержки населения региона. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Установленные величины прожиточного минимума играют важную роль при определении права граждан на получение различных социальных гарантий. Они используются при назначении пособий малоимущим семьям, доплат к пенсиям и других форм государственной поддержки.