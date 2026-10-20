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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга-Урал

За девять месяцев малые нефтяные компании Татарстана добыли 4,9 млн тонн нефти

Малые нефтяные компании Татарстана за девять месяцев добыли 4,9 млн тонн нефти и перечислили в бюджеты всех уровней 143 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.
За девять месяцев малые нефтяные компании Татарстана добыли 4,9 млн тонн нефти

За девять месяцев малые нефтяные компании Татарстана добыли 4,9 млн тонн нефти

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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Всего в Татарстане за этот период добыли 26,5 млн тонн нефти. По словам господина Минниханова, в сентябре средняя цена нефти Urals превысила $92 за баррель — более чем в 1,6 раза выше показателя годом ранее.
За девять месяцев Приволжское управление Ростехнадзора провело 45 проверок малых нефтяных компаний, выявив 443 нарушения промышленной безопасности. Росприроднадзор за тот же период провел 51 контрольно-надзорное мероприятие в отношении нефтяных компаний и выявил 46 нарушений. Сумма предъявленного к возмещению экологического ущерба составила 7,3 млн руб.
Анна Кайдалова