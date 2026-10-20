За девять месяцев малые нефтяные компании Татарстана добыли 4,9 млн тонн нефти
Малые нефтяные компании Татарстана за девять месяцев добыли 4,9 млн тонн нефти и перечислили в бюджеты всех уровней 143 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.
Всего в Татарстане за этот период добыли 26,5 млн тонн нефти. По словам господина Минниханова, в сентябре средняя цена нефти Urals превысила $92 за баррель — более чем в 1,6 раза выше показателя годом ранее.
За девять месяцев Приволжское управление Ростехнадзора провело 45 проверок малых нефтяных компаний, выявив 443 нарушения промышленной безопасности. Росприроднадзор за тот же период провел 51 контрольно-надзорное мероприятие в отношении нефтяных компаний и выявил 46 нарушений. Сумма предъявленного к возмещению экологического ущерба составила 7,3 млн руб.