Радий Хабиров встретился с главой Самаркандской области

Стороны обсудили вопросы прямого авиасообщения, совместную работу в сельском хозяйстве, а также посетили завод по производству стройматериалов Cemix (группа компаний Lasselsberger) в Самарканде. По словам Радия Хабирова, ведутся переговоры о расширении взаимодействия республики с этим международным холдингом.