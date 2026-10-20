Радий Хабиров встретился с главой Самаркандской области
На встрече обсудили сотрудничество и прямое авиасообщение
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с хокимом Самаркандской области Адизом Бобоевым. Об этом он рассказал в соцсетях.
Стороны обсудили вопросы прямого авиасообщения, совместную работу в сельском хозяйстве, а также посетили завод по производству стройматериалов Cemix (группа компаний Lasselsberger) в Самарканде. По словам Радия Хабирова, ведутся переговоры о расширении взаимодействия республики с этим международным холдингом.
21 октября на территории башкирско-узбекского технопарка «Бекабад» в Ташкентской области планируют дать старт строительству первого завода, отметил руководитель региона.