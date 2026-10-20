За должность мэра Магнитогорска поборются четыре кандидата
Среди них — действующий мэр
Комиссия отобрала четырех кандидатов на пост главы Магнитогорска по итогам конкурса. Всего в мероприятии приняли участие восемь человек, следует из документации собрания депутатов города.
Кандидатами стали действующий мэр Сергей Бердников, руководитель регионального общественного учреждения «Правозащитный центр Евгения Гончарова» на общественных началах Евгений Гончаров, начальник отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрий Маврин и экс-депутат Госдумы Станислав Наумов. Голосование по выбору мэра пройдет 27 октября.