Супруга главы Следкома Карелии Татьяна Козлова стала замминистра финансов республики
Татьяна Козлова, ранее занимавшая должность заместителя министра финансов Удмуртии, стала заместителем министра финансов Карелии. Она переехала в республику вслед за супругом Максимом Козловым, который возглавляет региональное управление Следственного комитета. Об этом сообщает «Столица на Онего».
Профессиональный путь Татьяны Козловой начался в 2014 году с должности начальника отдела правовой экспертизы. Позднее она возглавила Управление правового обеспечения и проектной деятельности, а в декабре 2022 года стала заместителем министра финансов Удмуртии. Ее общий стаж государственной службы превышает 18 лет.
Под руководством госпожи Козловой разрабатывались нормативные акты и методические рекомендации для муниципалитетов, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и вовлеченности жителей республики. Она также курировала развитие контрактной системы, повышение прозрачности закупок и программы по финансовой грамотности населения.
Максим Козлов возглавил Следственное управление СК России по Карелии около года назад. С 2012 по 2020 год он руководил вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК в Удмуртии. 7 июля 2025 года его перевели на аналогичную должность в Кировскую область, а спустя четыре месяца — в Карелию.