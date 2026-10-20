Супруга главы Следкома Карелии Татьяна Козлова стала замминистра финансов республики

Максим Козлов возглавил Следственное управление СК России по Карелии около года назад. С 2012 по 2020 год он руководил вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК в Удмуртии. 7 июля 2025 года его перевели на аналогичную должность в Кировскую область, а спустя четыре месяца — в Карелию.