Шиномонтаж в Петербурге за год подорожал на 17,2%

По оценке собственника и руководителя автосервиса FIT SERVICE Андрея Мершиева, за год цены на шиномонтаж выросли примерно на 10–15%. Эта динамика несколько ниже показателя Росстата, что эксперт объясняет особенностями методики подсчета: статистика усредняет цены в разных форматах сервисов и районах города, тогда как отдельные сети могут придерживаться собственной ценовой политики.