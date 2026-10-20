Шиномонтаж в Петербурге за год подорожал на 17,2%
Средняя стоимость шиномонтажа колес легкового автомобиля в Санкт-Петербурге к сентябрю 2026 года выросла до 739,9 рубля против 631,2 рубля годом ранее. За год услуга подорожала на 17,2%, следует из данных Росстата, пишет «Фонтанка».
В целом по России стоимость шиномонтажа увеличилась на 14,5% и достигла 644,12 рубля.
По оценке собственника и руководителя автосервиса FIT SERVICE Андрея Мершиева, за год цены на шиномонтаж выросли примерно на 10–15%. Эта динамика несколько ниже показателя Росстата, что эксперт объясняет особенностями методики подсчета: статистика усредняет цены в разных форматах сервисов и районах города, тогда как отдельные сети могут придерживаться собственной ценовой политики.
«Непосредственно перед осенним сезоном повышения у нас не было. Цены сохранились на уровне весны»,— отмечает Андрей Мершиев.