Председатель ЗСК осмотрел центр воспитательных технологий «Орленка»
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил центр воспитательных технологий Всероссийского детского центра «Орленок», открытый в июне 2026 года. Учреждение планирует проводить образовательные смены для подростков, готовить наставников и повышать квалификацию педагогов.
О работе центра главе краевого парламента рассказал директор «Орленка», председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. В мероприятии также участвовал его первый заместитель Андрей Булдин.
Центр ориентирован на патриотическое воспитание и дополнительное образование детей и молодежи. В его программе предусмотрены профильные смены, образовательные интенсивы и проектные сессии, посвященные историческому и культурному наследию страны, профессиональной ориентации и подготовке молодежного актива. Продолжительность смен составит 14 дней. Участниками смогут стать подростки от 13 до 17 лет, прошедшие конкурсный отбор. В 2027 году центр рассчитывает принимать до 250 человек одновременно.
Как сообщил Александр Джеус, учреждение включено в государственное задание и готовится к полноценной работе. Центр заключил соглашение о сотрудничестве с Кубанским государственным университетом, а также намерен взаимодействовать с краевыми министерствами образования, труда и социального развития, спорта. В частности, здесь планируют обучать учителей начальных классов, старших воспитателей и наставников. Кроме того, по словам директора, инфраструктура позволит организовывать отдых более чем для 3 тыс. детей в формате детского лагеря.
Во время визита Юрий Бурлачко осмотрел медицинский блок, столовую, киноконцертный зал, бассейн, автогородок, игровую зону и жилые помещения. В медицинском блоке установлено оборудование для мониторинга состояния здоровья детей и оказания необходимой помощи.
По итогам посещения господин Бурлачко заявил, что центр может стать площадкой для подготовки педагогов, наставников и вожатых на фоне дефицита кадров в сфере воспитательной работы. По его мнению, обучение специалистов позволит распространять соответствующие практики в образовательных учреждениях. Председатель ЗСК призвал начать подготовку кадров на базе центра уже в 2027 году и выразил готовность краевого парламента оказывать законодательную и организационную поддержку проекту.
В завершение встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах правового регулирования детского отдыха и оздоровления, а также реализации образовательных программ.