Председатель ЗСК осмотрел центр воспитательных технологий «Орленка»

Как сообщил Александр Джеус, учреждение включено в государственное задание и готовится к полноценной работе. Центр заключил соглашение о сотрудничестве с Кубанским государственным университетом, а также намерен взаимодействовать с краевыми министерствами образования, труда и социального развития, спорта. В частности, здесь планируют обучать учителей начальных классов, старших воспитателей и наставников. Кроме того, по словам директора, инфраструктура позволит организовывать отдых более чем для 3 тыс. детей в формате детского лагеря.