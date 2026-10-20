Свердловчанку приговорили к пяти годам колонии за убийство мужа-инвалида

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции Гилева объяснила, что причиной проявленной к потерпевшему агрессии стало то, что муж не ценил ее усилий по уходу за ним и не благодарил за заботу. По ее словам, на этой почве между ними регулярно возникали словесные конфликты, после которых она начала злоупотреблять крепким алкоголем.