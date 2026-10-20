Свердловчанку приговорили к пяти годам колонии за убийство мужа-инвалида
Свердловский областной суд приговорил 68-летнюю Галину Гилеву к пяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год за убийство мужа-инвалида. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным суда, преступление произошло в ночь на 25 апреля 2026 года в частном доме в поселке Большой Исток (Сысертский район). Известно, что между супругами регулярно возникали конфликты. Мужчина запугивал жену ножом и придирался к ней.
В ночь происшествия между супругами вновь произошла ссора, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Зная о том, что муж, находясь в инвалидном кресле, не может сопротивляться из-за последствий инсультов, она нанесла ему не менее двух ударов кухонным ножом, один из которых пришелся в шею. От полученных колото-резаных ранений мужчина скончался на месте.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции Гилева объяснила, что причиной проявленной к потерпевшему агрессии стало то, что муж не ценил ее усилий по уходу за ним и не благодарил за заботу. По ее словам, на этой почве между ними регулярно возникали словесные конфликты, после которых она начала злоупотреблять крепким алкоголем.
«В тот злополучный день, возвратившись из города Арамиль, фигурантка опять услышала, что сожитель ругается на нее. Это переполнило чашу ее терпения, и она ударила его ножом, после чего ушла в баню, выпила бутылку водки и пошла спать»,— сообщил полковник Горелых.
В последнем слове женщина заявила, что не хотела убивать супруга, а лишь намеревалась его напугать. Суд признал Галину Гилеву виновной в убийстве человека, заведомо находившегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При назначении наказания суд применил ст. 64 УК РФ, предусматривающую возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление.
Женщину взяли под стражу в зале суда.