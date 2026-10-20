В Марий Эл экс-главврача оштрафовали за фиктивную госпитализацию 189 человек
Бывшего главного врача республиканской больницы в Марий Эл оштрафовали за фиктивную госпитализацию 189 человек с сентября по октябрь 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.
По версии следствия, пациенты не проживали и не были застрахованы в регионе, плановая медицинская помощь, оказанная им, не подлежала оплате из средств ОМС. В результате больница необоснованно получила из фонда ОМС более 6 млн руб.
Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил бывшему главврачу штраф.