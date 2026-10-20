Сильнее всего выросла зарплата у рабочих и дояров в сфере АПК на Южном Урале

На втором месте по динамике средних зарплатных предложений — ветеринары. В третьем квартале 2026 года им готовы были платить 80 тыс. руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Третью строчку заняли работники теплиц — средние предложения по жалованью для них выросли на 22% и составили 72,5 тыс. руб.