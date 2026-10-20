В нижегородском ОКО опасаются трагедий из-за детских площадок над теплосетями

Дмитрий Сивохин добавил, что только над сетями ОКО в Нижнем Новгороде уже есть некоторое количество детских площадок, из-за чего в организации «плохо спят». Вопрос по этим площадкам коммунальный оператор направил главе города. С одной стороны, никто не хочет народного гнева от переноса площадок, с другой — безопасность отдыхающих на них людей, подчеркнул директор ОКО.