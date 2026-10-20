В нижегородском ОКО опасаются трагедий из-за детских площадок над теплосетями
В Нижнем Новгороде подняли вопрос безопасности детских площадок над теплосетями
Зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода, гендиректор АО «Объединенный коммунальный оператор» Дмитрий Сивохин предложил департаменту благоустройства не выделять районам финансирование на установку детских площадок за счет бюджета без согласования с ресурсоснабжающими организациями. Установка таких площадок над коммунальными сетями, особенно тепловыми, чревата трагедиями и дополнительными финансовыми затратами, сказал он на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.
Руководитель ОКО привел в пример ситуацию в Гордеевском микрорайоне, когда коммунальщики пришли устранять утечку на сетях, а над ними стоит новая дорогостоящая детская площадка.
Многие площадки в городе устанавливают сейчас по проекту «Вам решать!». При выборе участков под них на придомовых территориях инициативные группы согласовывают границы с управляющими компаниями.
«Складывается ощущение, что домоуправляющие компании целятся на тепловые сети. Мы же понимаем, что, во-первых, по трубам течет кипяток, а во-вторых, мы рано или поздно придем менять эти трубы. Когда разливается кипяток, может случиться трагедия, потому что сверху могут оказаться мамы и дети», — высказался Дмитрий Сивохин.
Замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов согласился, что такой порядок должен соблюдаться. Он допустил, что случаи установки новых игровых комплексов над коммунальными сетями могли быть из-за плотности застройки, и пообещал обратить внимание районных администраций: чтобы они исключили подобные участки из заявок на новый проект «Вам решать!», по которому сейчас идет голосование, и проверили уже установленные комплексы.
Дмитрий Сивохин добавил, что только над сетями ОКО в Нижнем Новгороде уже есть некоторое количество детских площадок, из-за чего в организации «плохо спят». Вопрос по этим площадкам коммунальный оператор направил главе города. С одной стороны, никто не хочет народного гнева от переноса площадок, с другой — безопасность отдыхающих на них людей, подчеркнул директор ОКО.