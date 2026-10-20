Поликлиника в Выборге готова на 70%
Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в микрорайоне Южный в Выборге выполнено на 70%. На площадке ежедневно работают около 50 человек и две единицы спецтехники, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.
Основные конструктивные работы завершены. Сейчас строители отделывают помещения, прокладывают наружные инженерные сети, устанавливают лифты и системы видеонаблюдения. Далее предстоит смонтировать инженерные системы, закончить внутреннюю отделку и благоустроить территорию.
Поликлиника будет обслуживать жителей южной части Выборга. Проект предусматривает взрослое и детское отделения, кабинеты общей врачебной практики и стоматологию. Площадь здания превышает 7 тыс. кв. м.
В марте 2026 года готовность поликлиники составляла 25%. Тогда Выборгская городская прокуратура сообщала об отставании от графика и внесла представление заказчику — управлению строительства Ленинградской области. В апреле региональные власти заявляли, что планируют ввести объект в эксплуатацию до конца года.