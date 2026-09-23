Курская структура «Продимекса» не добилась у местной администрации 64 га без торгов

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Курской области, которым ООО «Курск-Агро» (структура агрохолдинга «Продимекс») отказано в оспаривании действий администрации Долгобудского сельсовета Беловского района. Это следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор касается участка площадью 122,2 га из земель сельскохозяйственного назначения. В июле 2025 года администрация издала постановление №26-П об объявлении электронного аукциона на право заключения договора аренды этого участка. «Курск-Агро» требовало признать эти действия незаконными и обязать муниципалитет разделить участок, выделив компании 64,1 га в составе контуров нескольких контуров. Далее необходимо было заключить с ним договор аренды на 49 лет без торгов (компания ссылалась на п. 5.1 ст. 10 закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Суд первой инстанции в требованиях отказал, указав, что у заявителя нет права на получение всей площади участка в преимущественном порядке. Апелляция согласилась с этим выводом. Ключевым основанием для отказа стало наличие заявлений от других сельхозпроизводителей: ИП Округова А.Н., ИП главы КФХ Трубицыной Т.М., ИП Подтуркина И.Ю., ИП главы КФХ Морозова И.В. и ИП главы КФХ Золотаревой О.Ф. По мнению суда, если в течение 30 дней после публикации извещения поступают заявления от иных заинтересованных лиц, участок предоставляется только через аукцион. Апелляция подчеркнула, что положения ст. 10 закона №101-ФЗ не выделяют то или иное основание приобретения участка как преимущественное.

Ранее общество, входящее в периметр группы «Продимекс», уличили в загрязнении воздуха.

По данным Rusprofile, ООО «Курск-агро» зарегистрировано в Курске в марте 2009 года. Специализируется на выращивании зерновых культур. Единственным учредителем является ООО «Агропродукт» (100% доли уставного капитала в размере 972 млн руб.). Генеральный директор — Игорь Овчаров. В качестве сайта указана ссылка на «Продимекс», который является итоговым бенефициаром. По итогам 2025 года выручка ООО составила 14,2 млрд руб., что на 6,9% ниже показателя 2024 года (15,2 млрд). Чистый убыток — 2 млрд руб.

Анна Швечикова