Власти Кубани и СКЖД подписали соглашение о развитии ж/д перевозок

Северо-Кавказская железная дорога (филиал РЖД) и администрация Краснодарского края договорились о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок. Соглашение подписали начальник СКЖД Сергей Задорин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Тихорецке, сообщается в Telegram-канале «Телеграмма СКЖД».