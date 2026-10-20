Власти Кубани и СКЖД подписали соглашение о развитии ж/д перевозок
Северо-Кавказская железная дорога (филиал РЖД) и администрация Краснодарского края договорились о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок. Соглашение подписали начальник СКЖД Сергей Задорин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Тихорецке, сообщается в Telegram-канале «Телеграмма СКЖД».
Документ предусматривает развитие инфраструктуры магистрали и расширение взаимодействия РЖД с промышленными предприятиями региона. В частности, стороны намерены создать условия для увеличения грузоперевозок.
В пассажирском сегменте соглашение предполагает обновление подвижного состава, внедрение новых сервисов и развитие проектов внутреннего туризма. Как отмечается в документе, сотрудничество должно обеспечить стабильную работу железной дороги и удовлетворить потребности края в перевозках.
Подписание состоялось на базе гимназии №8, где в тот же день открылось новое образовательное пространство.