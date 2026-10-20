Крымская прокуратура и детский сад требуют 86 млн с белгородского «Кристалла»

Однако в сентябре 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт на основании нормы ГК РФ о критическом замедлении темпов ремонта, делающем невозможной сдачу объекта в срок. В документации о расторжении отмечается отставание от графика до 112 дней по ключевым этапам: системам теплого пола, электроснабжения, сетей связи, фасадов и пожарных резервуаров (по ряду позиций выполнение составляло 0%). При этом на объекте находились всего девять рабочих, три сотрудника инженерно-технического персонала и одна единица техники.