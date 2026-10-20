Крымская прокуратура и детский сад требуют 86 млн с белгородского «Кристалла»
Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал исковое заявление прокуратуры Республики Крым и детского сада (ясли-сад) № 9 «Дюймовочка» города Красноперекопска к белгородскому ООО «Кристалл». Сумма исковых требований составляет 85,9 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Претензии надзорного ведомства и дошкольного учреждения, возможно, связаны со срывом государственного контракта по реконструкции детского сада. По данным Rusprofile, в июне 2022 года «Кристалл» выиграл торги на проведение строительно-монтажных работ стоимостью свыше 448,1 млн руб. Завершить реконструкцию объекта подрядчик должен был не позднее 14 ноября прошлого года.
Однако в сентябре 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт на основании нормы ГК РФ о критическом замедлении темпов ремонта, делающем невозможной сдачу объекта в срок. В документации о расторжении отмечается отставание от графика до 112 дней по ключевым этапам: системам теплого пола, электроснабжения, сетей связи, фасадов и пожарных резервуаров (по ряду позиций выполнение составляло 0%). При этом на объекте находились всего девять рабочих, три сотрудника инженерно-технического персонала и одна единица техники.
Всего по контракту подрядчик успел выполнить обязательства на 164 млн руб. Фактически оплачено было 161,9 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Кристалл» зарегистрировано в Белгородской области с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компанию открыли в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным владельцем выступает Араик Казарян. В 2025 году выручка общества составила 48 млн руб., чистая прибыль — 289 тыс. руб. За время работы компания неоднократно меняла адрес юридической регистрации в пределах Белгородской области, а также регистрировалась в Воронежской области.
В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск регионального министерства строительства к «Кристаллу», взыскав с компании 2,8 млн руб. штрафа и неустойки. Разбирательство касалось срыва контракта на возведение подстанции скорой медицинской помощи с единой диспетчерской службой и гаражом в Центральном районе Воронежа. Договор стоимостью 285,7 млн руб. стороны подписали в апреле 2023 года, однако уже в ноябре того же года областное министерство строительства в одностороннем порядке расторгло соглашение из-за невыполнения работ подрядчиком.