Воронежский минстрой оштрафовал подрядчика на строительство подстанции скорой

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск регионального министерства строительства к ООО «Кристалл» Араика Казаряна и взыскал с общества 2,8 млн руб. штрафа и неустойки по контракту. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Речь идет о контракте на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом. Он был заключен с компанией в апреле 2023 года за 285,7 млн руб. В ноябре того же года министерство расторгло контракт в одностороннем порядке, так как подрядчик не выполнил работы.

Подрядчика на подстанцию воронежские власти искали с 2021 года. Тогда максимальная цена контракта составляла 270,2 млн руб. Его весной за 265,9 млн получила воронежская ремонтно-строительная компания «Панорама». Однако осенью власти расторгли с ней контракт из-за отставания от графика. Компания успела выполнить работы на 31,7 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Кристалл» с белгородским ИНН зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Араик Казарян. По итогам 2024 года выручка составила 101 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб. С 2013 года компания получила пять госконтрактов на 943 млн руб. Крупнейший из них — реконструкция детсада в Крыму за 396,1 млн — был заключен в 2022 году. Также компания получила контракты на строительство жилья и детсада в Курской и Белгородской областях.

В июне 2024-го был найден очередной — третий — подрядчик на строительство подстанции. Им стало московское ООО «Строй-Проект». Контракт достался компании за 408,8 млн руб.

Егор Якимов