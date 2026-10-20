Казанская сеть «Трафик» начала объединение с «Августиной»
Казанские продуктовые сети «Трафик» и «Августина» начали объединение. «Августина» заняла магазины «Трафика» на улицах Большой Красной и Вишневского, следующим может стать магазин на Кремлевской, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на представителей компаний.
По словам директора и совладельца «Трафика» Олега Прохоренко, речь идет об объединении, а не о покупке. Компании объединяют в том числе административные процессы и оборудование.
ООО «Трафик» зарегистрировано в 2016 году и специализируется на небольших магазинах с готовой едой и кофе. «Августина» основана в 1989 году, сеть насчитывает 69 торговых точек и распределительный центр.