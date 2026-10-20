Судебные процессы пошли подряд

Представители Юлии Авсаховой и Дениса Алеева с исковыми требованиями не согласились. Подрядчики, отмечали их адвокаты, не получали преступный доход и «субъектами коррупционного правонарушения не являются». Спорная сумма была выплачена им по условиям выполненных контрактов, настаивали адвокаты, а взятка в 30 тыс. руб. была передана после этого. Обращение в доход государства всей этой суммы без установления конкретного размера неосновательного обогащения или убытков является, по их мнению, непропорциональным и необоснованным.