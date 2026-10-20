Судебные процессы пошли подряд
Экс-мэр Бирска должна выплатить в бюджет более 150 млн рублей
Бирский межрайонный прокурор смог убедить Орджоникидзевский районный суд Уфы в законности своих требований к бывшему главе администрации Бирска Виктории Бурдиной, ее бывшему заместителю и нескольким предпринимателям. По решению суда они должны солидарно выплатить в бюджет 150,5 млн руб. В эту сумму суд оценил выручку, полученную ответчиками от муниципальных контрактов, заключенных в результате коррупционных нарушений. Ранее Виктория Бурдина и ее бывший заместитель Сергей Гайтанов были осуждены на пять лет и три года колонии соответственно.
Ответчиками по иску помимо Виктории Бурдиной и ее бывшего заместителя Сергея Гайтанова были ООО «Торговый дом «Ресурс», его директор и владелец Юлия Авсахова и ее родной брат, предприниматель Денис Алеев.
В основу иска прокурора вошли материалы уголовного дела в отношении Виктории Бурдиной и Сергея Гайтанова.
В марте Бирский межрайонный признал Викторию Бурдину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). В частности, как было установлено в суде, госпожа Бурдина велела подчиненному заключить с подрядчиком договор на установку светофора на улице Гагарина, поручив отменить ранее объявленную закупку, а также получила от торгового дома «Ресурс» через Сергея Гайтанова 30 тыс. руб. взятки.
Суд приговорил Викторию Бурдину к пяти годам колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил. Ближайшее судебное заседание в ВС Башкирии назначено на 22 октября.
Виктория Бурдина вину не признала. Она была уволена по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.
Сергей Гайтанов был осужден летом 2025 года. Суд приговорил его к трем годам колонии.
Опираясь на выводы суда по уголовному делу, Бирский межрайонный прокурор настаивал, что госпожа Бурдина оказывала «Ресурсу» и предпринимателю Денису Алееву покровительство при заключении муниципальных контрактов и допускала попустительство при их оплате. Заключая спорные контракты, Бурдина и Гайтанов, отмечал представитель надзорного ведомства, «обогащали себя и ответчиков, которые осознанно и целенаправленно становились выгодоприобретателями от коррупционного правонарушения».
Так, «Ресурс» получил контракты на благоустройство аллеи в парке Борцов Революции (33,5 млн руб.) и линейного рекреационно-пешеходного пространства на Коммунистической улице (116,3 млн руб.). Также четыре контракта на 646,6 тыс. руб. с мэрией Бирска подписал Денис Алеев. Несмотря на нарушения (например, вместо брусчатки на 80 мм подрядчик укладывал на 60 мм), мэрия Бирска оплачивала договоры в полном размере.
Кроме того, под видом благоустройства общественных территорий мэрия Бирска за счет республиканского бюджета ремонтировала силами подрядчиков территории школ и центров детского творчества. За нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов минфин Башкирии привлек Викторию Бурдину к административной ответственности, указано в решении суда.
Представители Юлии Авсаховой и Дениса Алеева с исковыми требованиями не согласились. Подрядчики, отмечали их адвокаты, не получали преступный доход и «субъектами коррупционного правонарушения не являются». Спорная сумма была выплачена им по условиям выполненных контрактов, настаивали адвокаты, а взятка в 30 тыс. руб. была передана после этого. Обращение в доход государства всей этой суммы без установления конкретного размера неосновательного обогащения или убытков является, по их мнению, непропорциональным и необоснованным.
Защитники Виктории Бурдиной и Сергея Гайтанова также просили в иске отказать. Их доводы в решении суда не конкретизированы.
Суд встал на сторону прокурора. Он квалифицировал поведение ответчиков как длящееся коррупционное правонарушение, а денежные средства — как добытые коррупционным путем, имеющие нелегальное происхождение. Все ответчики являются выгодоприобретателями от коррупционного правонарушения, указал суд.
Найти контактные номера телефонов адвокатов ответчиков не удалось. Телефоны адвоката Ильи Окень, представляющего Викторию Бурдину, указанные в открытых источниках, были недоступны.
Партнер коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский считает решение суда необоснованным. «Иск заявлен как гражданско-правовой и должен быть основан на нормах Гражданского кодекса. В этом деле создано некое образование, схожее с "преступным сообществом" из уголовной отрасли права, и с него взыскан оборотный штраф, как с монопольного картеля. ГК РФ этого не предусматривает. Фактически доводы прокурора были «слеплены» из уголовных дел, приговора, постановлений и прочего. На мой взгляд, такой подход прокурора и суда может вызвать вопросы в апелляционной или кассационной инстанциях»,— пояснил адвокат.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что в решении суда имеются уязвимые места. «Приговор, на который ссылается суд, говорит о покровительстве при исполнении и оплате контрактов, а не при их заключении. Значит, логичнее было бы изымать то, что подрядчик получил незаконно: стоимость невыполненных работ и переплату, например, за более тонкую брусчатку, — отметила госпожа Барабаш. — Поэтому в следующей инстанции можно допустить частичный пересмотр решения».
Коммерсантъ (Уфа) №195от 21.10.2026, стр. 8