На Ставрополье распределили 115 млн рублей на развитие туристических центров
Правительство Ставропольского края изменило распределение межбюджетных трансфертов на развитие общественных территорий и обустройство туристических центров городов. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации региона.
Согласно распределению, Железноводск получит 13,8 млн руб., Ставрополь — 101,3 млн руб. Общий объем финансирования составляет более 115 млн руб.
Изменения внесены в постановление краевого правительства от 27 марта 2026 года. Средства, как отмечается в документе, предназначены для реализации проектов развития общественных пространств, в том числе обустройства туристических центров в соответствии с туристским кодом города.
Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя председателя правительства края Ивана Нифонтова и зампредседателя правительства края — министра финансов Ларису Калинченко.