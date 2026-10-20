«Евраз НТМК» расширит автоматический контроль выбросов в Нижнем Тагиле
«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») увеличит число источников выбросов, оснащенных системами автоматического контроля, с девяти до 13. Как сообщили в компании, расширение программы предусмотрено актуализированным планом природоохранных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В 2026 году «Евраз НТМК» направил около 400 млн руб. на установку таких систем на уральских предприятиях.
На комбинате системы автоматического контроля выбросов (САК) уже установлены на шести источниках. В 2027 году ими планируют оснастить коксовые батареи № 5 и 6, четыре трубы газоочистки доменных печей № 6 и 7, а также аспирацию установки сухого тушения кокса. После завершения работ автоматический контроль охватит более 70% совокупных выбросов предприятия от стационарных источников.
По данным компании, в рамках проекта «Чистый воздух» на предприятии завершено девять природоохранных мероприятий. Общий объем инвестиций в них составил 15 млрд руб. По сравнению с 2017 годом валовые выбросы комбината сократились на 14,9 тыс. тонн, или на 20,6%. По итогам 2025 года показатель составил 57,5 тыс. тонн — минимальное значение за последние 40 лет.
«Автоматические системы контроля выбросов дают объективную картину и позволяют своевременно реагировать на отклонения. Поэтому "Евраз" продолжит такую работу и в следующем году. При этом мы не ограничиваемся минимальными требованиями и расширяем программу контроля»,— заявил вице-президент, управляющий директор «Евраз НТМК» Денис Кошкаров.
Нижний Тагил вошел в число 12 российских городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» в 2019 году. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе реализуют 16 крупнейших предприятий.