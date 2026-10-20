«Евраз НТМК» расширит автоматический контроль выбросов в Нижнем Тагиле

По данным компании, в рамках проекта «Чистый воздух» на предприятии завершено девять природоохранных мероприятий. Общий объем инвестиций в них составил 15 млрд руб. По сравнению с 2017 годом валовые выбросы комбината сократились на 14,9 тыс. тонн, или на 20,6%. По итогам 2025 года показатель составил 57,5 тыс. тонн — минимальное значение за последние 40 лет.