Несколько школ Озерска эвакуировали после сообщений о минировании
В Озерске учеников и сотрудников нескольких образовательных учреждений эвакуировали из-за информации о бомбах. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Сергей Гергенрейдер.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
«В связи с проверкой поступивших тревожных сообщений в нескольких образовательных учреждениях Озерска были предприняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность учеников и педагогов, исключить для них любые потенциальные угрозы»,— прокомментировал произошедшее Сергей Гергенрейдер.
По данным местных СМИ, речь идет о школах №33, №37, №38 и лицее №39.