Несколько школ Озерска эвакуировали после сообщений о минировании

«В связи с проверкой поступивших тревожных сообщений в нескольких образовательных учреждениях Озерска были предприняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность учеников и педагогов, исключить для них любые потенциальные угрозы»,— прокомментировал произошедшее Сергей Гергенрейдер.