Для уборки снега в центре Перми будет задействовано около 200 единиц техники

Краевая «Дорожно-эксплуатационная служба» завершает подготовку техники к зимнему сезону. На сегодняшний день 95% автопарка уже переоборудовано для зимнего содержания дорог. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Оставшиеся 5% техники пока используются для текущего летне-осеннего содержания улично-дорожной сети. На аналогичную дату прошлого года к зимнему содержанию было переоборудовано порядка 80% автопарка.