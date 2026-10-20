Для уборки снега в центре Перми будет задействовано около 200 единиц техники
Краевая «Дорожно-эксплуатационная служба» завершает подготовку техники к зимнему сезону. На сегодняшний день 95% автопарка уже переоборудовано для зимнего содержания дорог. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Оставшиеся 5% техники пока используются для текущего летне-осеннего содержания улично-дорожной сети. На аналогичную дату прошлого года к зимнему содержанию было переоборудовано порядка 80% автопарка.
Для уборки снега в зимний период будет задействовано порядка 200 единиц техники — комбинированные дорожные машины, грейдеры, бульдозеры, погрузчики и самосвалы. Количество дорожных рабочих и механизаторов-водителей увеличилось до 657 человек. Сформирован запас противогололедных материалов для центрального планировочного района Перми и региональных дорог — более 24 тыс. т. «Бионорда», галита и пескосоляной смеси.
Кроме того, к зимнему сезону подготовлен снеговой полигон предприятия на Сылвенском тракте. Его площадь превышает 60 тыс. кв. м, вместимость составляет более 500 тыс. куб. м снега.
«Дорожно-эксплуатационная служба» содержит улично-дорожную сеть центрального планировочного района Перми общей площадью 1,9 млн кв. м, а также 140 км региональных автомобильных дорог. В зимний период 2025–2026 годов было вывезено 468,2 тыс. куб. м снежных масс. Годом ранее объем составил 274 тыс. куб. м.