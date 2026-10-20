Волейбольный клуб «Динамо-Урал» в первом домашнем матче примет «Факел Ямал»
Во втором туре мужской волейбольной Суперлиги уфимский клуб «Динамо-Урал» дома встретится с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Матч состоится 22 октября во Дворце борьбы.
В первом туре клуб из Уфы в Москве проиграл со счетом 0:3 (21:25, 23:25, 17:25) местному «Динамо» — действующему чемпиону России. Новоуренгойцы на домашней площадке уступили 1:3 (13:25, 27:25, 21:25, 19:25) новосибирскому «Локомотиву».
Матч «Динамо-Урал» — «Факел Ямал» начнется в 19:30 по уфимскому времени. Арена откроется за час до старта игры.