В Уфе пройдет литературный фестиваль «Книжные люди»

Как рассказали «Ъ-Уфа» организаторы, в фестивале примут участие автор книг «Географ глобус пропил», «Бронепароходы» и других произведений Алексей Иванов, детский писатель и публицист Денис Драгунский, автор янг-эдалт-романов Ася Лавринович, лауреат премии «Ясная поляна» за роман «Его последние дни» Рагим Джафаров, литературный обозреватель и автор романа «Павел Чжан и прочие речные твари» Вера Богданова, сценарист и лауреат премии «Лицей» за роман «Типа я» Ислам Ханипаев, поэт Дмитрий Кравченко, автор исторических романов «Улан Далай» и «Мирэ» Наталья Илишкина, сибирский прозаик Алена Селютина, а также книжный продюсер Юлия Зайцева.