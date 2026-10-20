В Уфе пройдет литературный фестиваль «Книжные люди»
В Башкирию приедут Драгунский и автор «Бронепароходов»
В уфимском центре «Артерия» с 14 по 15 ноября состоится литературный фестиваль «Книжные люди» с участием писателей и участников книжного рынка.
Как рассказали «Ъ-Уфа» организаторы, в фестивале примут участие автор книг «Географ глобус пропил», «Бронепароходы» и других произведений Алексей Иванов, детский писатель и публицист Денис Драгунский, автор янг-эдалт-романов Ася Лавринович, лауреат премии «Ясная поляна» за роман «Его последние дни» Рагим Джафаров, литературный обозреватель и автор романа «Павел Чжан и прочие речные твари» Вера Богданова, сценарист и лауреат премии «Лицей» за роман «Типа я» Ислам Ханипаев, поэт Дмитрий Кравченко, автор исторических романов «Улан Далай» и «Мирэ» Наталья Илишкина, сибирский прозаик Алена Селютина, а также книжный продюсер Юлия Зайцева.
Писатель Денис Драгунский проведет две встречи. С юной аудиторией он обсудит произведение «Денискины рассказы», написанное его отцом Виктором Драгунским. Читателям старше 18 лет он представит новую книгу «52 рассказа о любви: Еженедельник».
Кроме того, на «Книжных людях» будет действовать отдельная площадка для изданий на башкирском языке, где писатели Башкирии представят свое творчество и пообщаются с писателями. Также откроется интерактивная зона с квестами, иммерсивными шоу, театральными зарисовками и гаражной распродажей.
В программу мероприятия войдут лектории уфимской поэтессы Марии Кучумовой, владелицы кофейни-лектория «Кшиштоф» Елизаветы Королевой, книжного продюсера Юлии Зайцевой. На дискуссионной площадке участники фестиваля обсудят тему реализации бизнеса в творчестве — литературе и издательском деле.
Кроме того, совместно с Общественной палатой Башкирии организаторы фестиваля намерены собрать книги для сельских библиотек Башкирии.