Нижегородские власти предложат Минприроды отменить лимиты добычи медведя
Правительство Нижегородской области подготовило поправки к законодательству в сфере охоты, которые позволят упростить добычу медведя. Инициативу планируется направить в Минприроды РФ, сообщил министр лесного хозяйства Роман Воробьев на заседании комитета областного заксобрания по агропромышленному комплексу 20 октября.
Бурого медведя предложат исключить из перечня охотничьих ресурсов, добыча которых разрешена в соответствии с лимитами: охота на них будет разрешена по аналогии с кабаном, волком и лисицей. Также необходимо отменить сбор и госпошлину за разрешение на добычу медведя в общедоступных угодьях при регулировании численности этих животных, полагает чиновник. Кроме того, следует аннулировать 30-дневный срок действия разрешения на добычу, изменить допустимые нормативы изъятия медведей (процент от популяции — «Ъ-Приволжье») и сроки охоты. Наконец, необходимо ввести административную ответственность за отказ от добычи медведя в охотугодьях, в которых популяция зверя допускает охоту, отметил Роман Воробьев.
По данным министерства, популяция медведя в Нижегородской области за последние десять лет увеличилась в 1,7 раза — до 1553 особей. Лимит добычи хищника в 2026–2027 годах оценивается в четверть его популяции в регионе. Медведей все чаще замечают вблизи населенных пунктов, пасек и садовых участков, особенно в северных муниципальных округах, где численность зверя наиболее высокая. При этом охотники не полностью осваивают квоты на добычу в связи с низким интересом к добыче медведя и завышенными ценами в охотохозяйствах.
За последние десять лет нападений медведей на людей в Нижегородской области не зафиксировано, подытожил министр.