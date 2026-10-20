Нижегородские власти предложат Минприроды отменить лимиты добычи медведя

Бурого медведя предложат исключить из перечня охотничьих ресурсов, добыча которых разрешена в соответствии с лимитами: охота на них будет разрешена по аналогии с кабаном, волком и лисицей. Также необходимо отменить сбор и госпошлину за разрешение на добычу медведя в общедоступных угодьях при регулировании численности этих животных, полагает чиновник. Кроме того, следует аннулировать 30-дневный срок действия разрешения на добычу, изменить допустимые нормативы изъятия медведей (процент от популяции — «Ъ-Приволжье») и сроки охоты. Наконец, необходимо ввести административную ответственность за отказ от добычи медведя в охотугодьях, в которых популяция зверя допускает охоту, отметил Роман Воробьев.